CorSera – Lukaku-Ibra: ecco perché Big Rom non ha voluto fare pace sul palco di Sanremo

Amadeus ci ha provato in tutti i modi, ma Romelu Lukaku è stato irremovibile. Il conduttore e tifoso nerazzurro ha invitato Big Rom al Festival di Sanremo per tentare una riconciliazione con Ibrahimovic dopo la lite nel derby, nulla da fare. "Vedere assieme Ibrahimovic e Lukaku sarebbe stata una gran cosa, con una risonanza mostruosa".

"Per questo Amadeus aveva fatto recapitare a Romelu un invito formale. Da lui non accettato: «C’è solo l’Inter, quindi no grazie», il motivo del suo rifiuto in estrema sintesi", spiega il Corriere della Sera.