Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli ospiti confermati da Amadeus al Festival di Sanremo 2021. Il conduttore, noto tifoso dell’Inter, annuncia la presenza dello svedese con una battuta: “Posso anche ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere di Zlatan Ibrahimovic. Non salterà nessuna partita del Milan, nonostante io da interista ci abbia provato in tutti i modi“.

(Corriere della Sera)