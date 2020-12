Le rivali – Milan, Ibrahimovic: “Scudetto? Dobbiamo avere il coraggio di sognare”

Intervenuto ai taccuini di ‘7’, magazine del Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della lotta scudetto. Il campionato, infatti, alla sosta natalizia vede il suo Milan primo con un punto di vantaggio sull’Inter:

SCUDETTO – “Intanto dobbiamo cominciare bene il 2021. Poi andare avanti una partita alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l’ultima della vita. Lo dico in un altro modo? Avere voglia. Di più, avere fame: sempre, tutti i giorni, ogni momento. Scudetto? La squadra deve avere il coraggio di sognare. E io dico che può e vuole fare ancora di più”.

FUTURO – “Se voglio restare al Milan a vita? Dico che sto veramente bene, però si vedrà. La vita va avanti e non sai cosa succede. Non ho questo ego così gigantesco da dire che deciderò soltanto io: la mia famiglia è più importante di tutto. Giocare la Champions? A chi non piacerebbe… se posso restare, lo faccio”.

(Fonte: Corriere della Sera)