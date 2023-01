Amadeus: “Mi aspettavo di più dall’Inter e da Lukaku”. E da Marotta un messaggio

In questa squadra ci sono giocatori molto importanti. Ma è anche in grado di rallentare: io ero più preoccupato dalla partita di Monza che da quella contro il Napoli, ero sicuro che avremmo fatto una bella partita col Napoli, ed ero sicuro che avremmo avuto difficoltà contro il Monza. C'è qualcosa che non riesco a capire, è come se la squadra decida quando giocare bene e quando rallentare. Non so se è solo una questione psicologica o meno".

"Lukaku non renda perché non allenato da Antonio Conte? Ci ho pensato. Il Lukaku di Conte è un altro giocatore rispetto a quello di adesso, così come quello del Manchester United e del Chelsea. Questo Lukaku mi ricorda quello del Manchester United. Ho un pensiero: lui ha giocato 35 minuti col Monza senza fare nulla, senza vincere un contrasto; credo che Conte lo avrebbe tirato fuori dopo 15 minuti. Se stava male, però, non doveva entrare. Se è entrato, vuol dire che sta bene e allora sta all'allenatore dire: "Se non vuoi giocare...". L'Inter oggi in attacco è composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez: Correa non esiste quando entra, di Lukaku abbiamo detto. Oggi non possiamo fare a meno di Dzeko".