Amadeus: “Juve-Inter, questo il mio pronostico. Per me il ritardo è stato inutile perché…”

Intervistato da TuttoJuve, Amadeus parla di Juventus-Inter in programma domenica sera. Queste le parole del conduttore e noto tifoso nerazzurro: “Tutto il paese, non solo il calcio, sta vivendo una situazione surreale e anomala per il coronavirus. Per me il ritardo è stato inutile, Juventus-Inter si poteva giocare domenica scorsa. Mi aspetto una partita agguerrita e bella combattuta, ma non sarà decisiva ai fini del campionato. Se l’Inter dovesse vincere sarebbe un bel problema per la Juventus, al contrario sarebbe un bel contraccolpo per l’Inter. Pronostico? Essendo molto interista è sempre a favore dei nerazzurri, ma per me finirà in pareggio. Magari 1-1“.

(tuttojuve.com)