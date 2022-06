Amadeus: “Lukaku, fantastica notizia. Con Dybala e Lautaro serve un San Siro più grande”

Il popolare conduttore televisivo, noto tifoso dell'Inter, commenta le voci di mercato riguardanti la sua squadra del cuore

Fabio Alampi

Amadeus, popolare conduttore televisivo e noto tifoso dell'Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato del tanto chiacchierato ritorno a Milano di Romelu Lukaku: "È una fantastica notizia. Io ho una concezione del calcio un po' diversa da molti tifosi, che sia un allenatore o un giocatore non mi interessa da dove arrivi o dove andrà poi, l'unica cosa che conta è che dia il massimo per far vincere l'Inter".

In questo Lukaku è una certezza, no?

"È stato fondamentale per la conquista dello scudetto e sono certo che se fosse rimasto anche la scorsa stagione ci avrebbe potuto dare quel tanto così che è mancato per poter fare il bis. Ha una potenza quasi unica per il nostro campionato e dà tutto quello che ha per novanta minuti. Chi oggi non è contento farebbe bene a ricordarlo... Il fatto che lui stesso si stia impegnando tanto per tornare mi fa felice. Se poi dovesse arrivare anche Dybala e non cedessimo Lautaro... Beh, sarebbe uno degli attacchi migliori d'Europa, probabilmente dovrebbero ingrandire San Siro. Io non perderei neanche una partita! Se Lukaku farà bene anche con Inzaghi? Hanno già lavorato insieme qualche giorno, so che si erano piaciuti. Faranno molto bene".

Preoccupato per il mercato in uscita?

"Ho totale fiducia in Marotta e Ausilio, in poco tempo hanno riportato l'Inter tra i protagonisti del nostro calcio. Da quanto ho capito un difensore andrà ceduto visto che Bremer, che è davvero fortissimo, è sempre più vicino. Potremmo vendere anche Dumfries, ma sono sacrifici necessari per far quadrare il bilancio. Ci siamo già passati, anche in modo doloroso, però la squadra è rimasta più che competitiva. L'unico davvero insostituibile per me è Brozovic, ma sono sicuro resterà a lungo...".

Quindi per la prossima stagione è ottimista?

"Direi galvanizzato. Respiro buone sensazioni, penso che potremo toglierci qualche bella soddisfazione...".