EDICOLA / TS: Inter, amaro Skriniar. A San Siro festa con fischi annunciati

Tiene banco la questione del rinnovo anche tra i tifosi che paiono intenzionati a far sentire al difensore il loro disappunto per la mancata firma

"Inter, amaro Skriniar: a San Siro festa con fischi annunciati". Il quotidiano TuttoSport parla in prima pagina della squadra di Inzaghi che stasera a Milano affronta l'Empoli dopo aver portato ai suoi tifosi la Supercoppa vinta a Riad contro il Milan. La tifoseria nerazzurra è spaccata sul giocatore tra chi gli dà ancora fiducia e chi pensa che sia uno smacco al club e alla fascia da capitano il mancato rinnovo, per questo il difensore nerazzurro potrebbe essere fischiato. In una di quelle sere in cui la squadra dovrebbe solo essere concentrata sulle questioni di campo. Nelle scorse partite la Curva si era di fatto appellata al giocatore perché firmasse con striscioni a lui dedicati (LEGGI QUI).