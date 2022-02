Amauri: “Dybala? Vorrei restasse alla Juve: lo vedo solo in maglia bianconera”

Le parole dell'ex bianconero su Dybala: "Lui ha bisogno di giocatori come Vlahovic con cui dialogare e cercare la profondità"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Amauri, ex centravanti della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala, in scadenza coi bianconeri e obiettivo di mercato dell'Inter: "E' il 10 della Juve, vorrei rimanesse ancora a lungo. Lui ha bisogno di giocatori come Vlahovic con cui dialogare e cercare la profondità, per me la sua presenza lo può migliorare e arricchire dal punto di vista tecnico. Lo vedo solo con la maglia bianconera", le sue parole.