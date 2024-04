Le parole dell'ex centravanti: "Per una scossa prenderei Conte che così metterebbe tutti in riga. Ma Thiago sta dimostrando di essere un bravo allenatore"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Amauri, ex centravanti, ha parlato così del futuro della panchina della Juventus e del post Massimiliano Allegri: "Per una scossa prenderei Conte che così metterebbe tutti in riga. Ma Thiago sta dimostrando di essere un bravo allenatore e gli auguro di aver presto la sua opportunità".