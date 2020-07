Documentario di Amazon sul Tottenham: fa notizia la faccia di Eriksen

Un’espressione di Christian Eriksen fa notizia in Spagna. Il Mundo Deportivo ha scritto di un documentario prodotto da Amazon. Si chiama ‘All or Nothing’ e racconta la stagione 2019-2020 del Tottenham.

Nell’articolo del giornale spagnolo si parla di un momento particolare della squadra inglese, mostrato dal documentario, l’esonero di Mauricio Pochettino.

Nel novembre del 2019, è stato esonerato il tecnico che era sulla panchina degli Spurs dal 2014, lo stesso che ha portato gli inglesi in finale di CL.

Nel film si vede il momento dell’annuncio dell’esonero dell’argentino e l’arrivo di Mourinho. “Particolarmente rappresentativa la reazione di Eriksen, la sua faccia rappresenta perfettamente lo shock causato dal licenziamento di Pochettino.

Il tecnico portoghese ha parlato del documentario nel giorno della sua presentazione: «Sembra di essere al Grande Fratello. Non ho idea di cosa ci sia, non ho preoccupazioni. Niente è falso, tutto è reale. Penso che sarà molto, molto interessante per le persone che amano il calcio e amano lo sport. Penso che sarà davvero fantastico per loro».

(Fonte: Mundo Deportivo)