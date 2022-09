Ambrosini: “Logico Dimarco per Bastoni. Trovo strana l’alternanza in porta perché…”

A DAZN, l’ex centrocampista Massimo Ambrosini ha parlato così prima del match di San Siro tra Inter e Torino: “Alternanza in porta Inter? Ho sempre visto in maniera strana questa scelta. Avrà avuto i suoi motivi Inzaghi, ma per la mia visione di calcio è particolare. Logico rientri Dimarco per Bastoni in questo momento”, le dichiarazioni dell’ex giocatore.