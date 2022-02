Ambrosini: “L’Inter arriva al derby da favorita. Il Milan ha tutto da perdere”

Nel corso del programma radiofonico 'Deejay Chiama Italia', l'ex centrocampista ha parlato del derby

Nel corso del programma radiofonico 'Deejay Chiama Italia', Massimo Ambrosini ha parlato dell'atteso derby in programma domani alle 18. Questo il commento dell'ex centrocampista: "L’Inter arriva al derby da favorita, sia per organico che per condizione. Ma attenzione: è il Milan che ha tutto da perdere da questa partita. Il derby che ricordo di più? Il derby di Champions del 2003. Era una semifinale, martedì semifinale di andata, 0-0, e mercoledì il ritorno, 1-1. Gol di Shevchenko e Oba Martins".