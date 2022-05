Ambrosini: “Inter non ha rosicchiato nel momento difficile. Lautaro-Dybala? Intrigante”

L'ex giocatore ha detto la sua sulle differenze tra rossoneri e nerazzurri sulla strada per lo scudetto e ha parlato dei due argentini

Massimo Ambrosini, su DAZN, ha parlato dell'Inter rispetto alla lotta scudetto con il Milan: «L'Inter ha sempre avuto la forza nell'attacco, su quello c'è poco da dire, a livello di produzione offensiva sulla squadra di Inzaghi si può dire poco. La formazione nerazzurra è mancata nella gestione del momento di difficoltà tra gennaio e febbraio quando ha fatto partite dispendiose, la Supercoppa e poi il Liverpool e non ha avuto la capacità di andare a rosicchiare qualcosa in quel momento di difficoltà. Lì ha perso il vantaggio che aveva accumulato. Il Milan ha sopperito certe assenze, ma giocatori come Brozovic sono più importanti di altri», ha sottolineato.