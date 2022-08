Ambrosini: “Inter forte, ma il primo gol subito con la Lazio dimostra che…”

A margine di Inter-Cremonese valido per la 4ª giornata, l’ex giocatore Massimo Ambrosini ha parlato così a DAZN: “Indubbiamente le squadre medie vengono da percorsi tecnici non nuovi e hanno aumentato l’autostima, possono dar fastidio alle grandi. Ma siamo all’inizio, è prematuro per parlare di questo equilibrio che c’è in campionato. Inter? All’Olimpico non ha funzionato l’attenzione difensiva, non è da squadra forte quale è l’Inter il primo gol subito”, ha detto.