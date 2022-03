Ambrosini: “Inzaghi ha fatto scelte giuste e gli ha dato continuità. Il gioco…”

L'ex giocatore, come opinionista di DAZN, ha parlato del momento no dei nerazzurri e delle scelte fatte e portate avanti dal mister

Inter ancora favorita? Massimo Ambrosini, all'indomani dalla vittoria dei nerazzurri contro la Salernitana, ha parlato del momento della formazione di Inzaghi: «A inizio campionato ho parlato di organico importante, i cali ci possono essere. Inzaghi - nel dare continuità - ha sempre fatto scelte giuste, come quando ha dato fiducia, nel derby d'andata, a Calhanoglu e da lì il giocatore ha iniziato a giocare al livello o nel confermare Lautaro anche in un momento di difficoltà. O confermare Dzeko al centro dell'attacco come terminale da cui non si poteva prescindere. L'Inter aveva rallentato in maniera evidente, ma la proposta di gioco, se non spumeggiante come all'inizio, c'è sempre stata se dobbiamo essere sinceri».