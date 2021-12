Ambrosini: “Milan competitivo fino alla fine per lo scudetto. L’Inter lo scorso anno…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ha parlato del cammino del Milan in campionato

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato del cammino del Milan in campionato. Secondo l'ex giocatore i rossoneri saranno competitivi fino alla fine per lo scudetto. "Assolutamente sì. Peraltro parliamo di una situazione di equilibrio generale, non bisogna farsi confondere da una partita o due che vanno meno bene. Tra essere competitivi e vincere però c’è ancora uno scalino da fare. L’Inter lo scorso campionato l’ha colmato, dando continuità".