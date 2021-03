Ronaldo al Milan, Ambrosini: “Era tremendamente forte. Ricordo quando…”

Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Ambrosini ricorda quando Ronaldo giocò con la maglia del Milan

Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Ambrosini ricorda quando Ronaldo giocò con la maglia del Milan. Questo il ricordo dell'ex centrocampista: "Era forte, anche quando è venuto da noi in condizioni non ottimali. Era un ragazzo veramente d'oro, una gioia vederlo in campo, si divertiva proprio a giocare a pallone e non solo...".