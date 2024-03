"La Roma può arrivare in Champions League? "A mio avviso ne ha tutte le potenzialità". Lo dice all'Adnkronos l'ex portiere di Roma e Milan e della Nazionale Marco Amelia, che subito aggiunge: "Stiamo vedendo che è difficile, ma nel calcio di oggi ogni partita è difficile. Intanto speriamo che possa concretizzarsi la quinta posizione, e poi magari qualcosa in più, dipenderà anche dall'Europa League. Il Bologna è lanciato, ora vediamo se dopo la sosta continuerà diciamo con questo percorso; l'Atalanta è un osso duro, la Fiorentina secondo me ha buttato qualche punto di troppo e poteva infastidire di più la Roma, però i giallorossi in questo momento hanno tutta la capacità e potenzialità per poter andare a riprendere il Bologna. Saranno decisive le prossime quattro partite dove la Roma avrà l'impegno di Europa League con il Milan: nella sfortuna per le italiane in Europa sarà comunque una bella sfida. Anche se sono tutte e due in forma bisognerà anche considerare l'abitudine dell'ambiente Milan a giocare questo tipo di partite".