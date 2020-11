Amoruso: “Conte l’unico allenatore capace di stravolgere la mentalità di un club”

L’ex attaccante della Juve Nicola Amoruso, intervenuto a Sky Sport, ha parlato delle scelte di Conte per la fascia destra e del lavoro del tecnico con l’Inter:

“Hakimi ha qualcosa in più, ma Darmian è una certezza. Conosce il nostro campionato, sono d’accordo Conte che Hakimi ha bisogno di lavorare in un campionato diverso e molto tattico. Prima giocava più di pancia e Conte i giocatori d’istinto non li ama. Nonostante le tante critiche credo che sia l’unico allenatore in Italia e tra i pochi in Europa che riesce a stravolgere la mentalità della squadra e del club. Ha una mentalità vincente e alla fine l’Inter vincerà”.