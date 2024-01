Amoruso: “I tanti impegni hanno spesso messo in difficoltà l’Inter. Thuram mi ha sbalordito”

I giocatori migliori dell'Inter? Barella su tutti a centrocampo, meglio anche di Frattesi che ancora deve crescere un po'. I tanti impegni dei nerazzurri? In passato hanno messo in difficoltà la squadra in questi periodi. Di sicuro, però, la vittoria della Supercoppa gli ha dato tanta forza morale. Mi aspetto una partita giocata bene dalla Fiorentina, comunque, soprattutto dall'inizio della gara, da subito. Anche perché l'Inter in trasferta in alcuni casi ha lasciato giocare le squadre avversarie, anche se con i contropiedi ha fatto spesso la differenza. La coppia Lautaro-Thuram? Bella coppia, mi piacciono entrambi. Thuram mi ha sbalordito per come si è immedesimato a livello mentale nella squadra. Ma la forza dell'Inter è anche quella difensiva: gestiscono bene le linee e sono molto organizzati.