Amoruso: “Napoli? Per perdere lo Scudetto devono succedere cose impossibili”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Nicola Amoruso, ex calciatore, ha parlato così della probabile vittoria dello scudetto da parte del Napoli: “Per perdere lo Scudetto dovrebbero succedere cose impossibili. Si appresta a festeggiare un titolo che va a chiudere il cerchio di un lavoro importante da parte della società. Sono contento per la società e una città che ha aspettato questo momento per tanto tempo”.