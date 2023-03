Agente Kvaratskhelia: “In Italia giocherà solo col Napoli. Magari poi chiama l’Inter…”

«Kvaratskhelia non giocherà in nessuna altra squadra italiana dopo il Napoli. Ne ho parlato con lui e me lo ha confermato. Poi non sono un profeta, non so cosa succederà fra 10-15 anni, magari mi chiamerà l'Intere lui dirà di sì ma oggi non vuole giocare con nessun'altra squadra italiana». Mamuka Jugeli è l'agente del giocatore del Napoli e intervistato dal sito Geo Team ha parlato così del futuro del suo assistito.