Capello: “Inzaghi, turn over drastico. Sette cambi mi sembrano troppi”

Fabio Capello, prima della partita tra Inter e Young Boys ha parlato negli studi di Skysport. A proposito delle partite come quella tra Inter e Juvedi domenica prossima e sull'influenza che hanno rispetto alle gare di Champions l'allenatore ha detto: «Forse per l'allenatore ci sono dei condizionamenti nelle scelte. Ma i giocatori non devono essere condizionati. Le partite di Champions sono gare importanti da vincere, c'è un punteggio da raggiungere. Cinque le sostituzioni quindi tutti si allenano per giocare, non ci sono giustificazioni di nessun genere e non possono pensare alla partita dopo. Quando sei in campo sei talmente concentrato che il futuro non lo vedi».