Morte Anastasi, Inter in campo con il lutto al braccio. Marotta: “Un uomo d’altri tempi”

In occasione della sfida di oggi contro il Lecce, l’Inter osserverà un minuto di silenzio e scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Pietro Anastasi, deceduto nella giornata di venerdì. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

“Juventus e Inter, le grandi squadre in cui Anastasi ha giocato, oggi scenderanno in campo col lutto al braccio e osserveranno 1′ di silenzio prima del via, ricordando così l’attaccante scomparso a 71 anni. «Con Pietro ci legava un’amicizia da oltre 50 anni. Ero più piccolo, ma eravamo vicini di casa a Varese. Sposò un’amica della mia famiglia. Lo chiamai come allenatore delle giovanili a Varese e lo portai al Monza. Era un uomo d’altri tempi», ricorda l’ad dell’Inter Beppe Marotta“.