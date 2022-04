Ancelotti: “Se ho mai pensato di allenare l’Italia? Sì. Ma preferisco il lavoro quotidiano”

L'allenatore del Real Madrid ha parlato, alla vigilia della gara di CL contro il Chelsea, dell'ipotesi di allenare la Nazionale italiana

Ad Ancelotti hanno chiesto se ha mai pensato di allenare l'Italia. E il tecnico del Real Madrid, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Chelsea , ha risposto che gli è capitato di prendere in considerazione l'idea.

«In passato ci ho pensato e nel 2018 c’è stata una possibilità con la Nazionale, ma onestamente a me piace il lavoro quotidiano. Mi piace la passione e la sofferenza che offre la quotidianità, il fatto di poter essere qui in un quarto di finale di Champions. L’esperienza vissuta al Mondiale del 1994 con l’Italia è stata fantastica, ma oggi ciò che voglio è lavorare ogni giorno e non tre volte all’anno. Quando non avrò più questa voglia mi fermerò».