Ancelotti: “L’Inter è la favorita. Inzaghi è in gamba. Le partenze di Lukaku e Hakimi…”

Intervistato da Il Messaggero, il tecnico del Real Madrid ha parlato anche dell'Inter

In una lunga intervista a Il Messaggero, Carlo Ancelotti ha parlato anche dell'ottima prima parte di stagione dell'Inter. Questo il giudizio dell'allenatore del Real Madrid. "L’Inter è la favorita per concedere il bis in campionato e ha superato la fase eliminatoria di Champions: Simone è in gamba. Le partenze di Lukaku e Hakimi sono state superate senza problemi".