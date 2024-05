Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Repubblica, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato del momento del calcio in Italia: "L'Italia, a livello di risultati, sta tornando in alto nelle coppe. Tre finaliste l'anno scorso, con l'Inter a un passo dalla Champions. Quest'anno l'Atalanta ha vinto l'Europa League e la Fiorentina può provarci in Conference. Quello che manca, per me, è negli stadi. E nell'ambiente. Insomma, c'è abbastanza da svecchiare".