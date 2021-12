Ancelotti: “Inzaghi sta facendo bene, Inter e Real cresciute. Primo posto? Cambia poco”

Il tecnico del Real Madrid, intervistato da Sky Sport, ha parlato del lavoro di Inzaghi all'Inter

Rispetto alla partita d'andata sono cresciute tutte e due le squadre, c'è più convinzione, più qualità e continuità. Sono due squadre in un buon momento e credo verrà fuori una partita interessante. Non c'è pressione per il risultato a tutti i costi, ci giochiamo il primo posto, l'obiettivo minimo è stato raggiunto. Mi sembra di parlare come un giornalista, in maniera distaccata. Non credo che fa una grande differenza, se tu pensi di andare avanti il più possibile allora un ottavo più agevole ti può aiutare. Ma se pensi a vincere questa competizione non conta se arrivi primo o secondo".