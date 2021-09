Ancelotti: “C’è problema calendario. Ceferin? Se Perez è incompetente, gli altri?”

Le parole del tecnico del Real Madrid: "C'è un problema di calendario che deve essere risolto insieme"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Celta Vigo, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, ha parlato così dei tanti impegni ravvicinati: "C'è un problema di calendario che deve essere risolto insieme. Penso che sia un bene che la Lega prenda decisioni per prendersi cura della salute dei giocatori. Al momento i giocatori hanno tante partite e dobbiamo trovare una soluzione. Ceferin? Mi è sembrato un po' strano che un organismo importante come l'Uefa parli così di un presidente di un club che ha vinto 13 Champions. Se un presidente che ha vinto 13 Champions è un incompetente, gli altri cosa sono?".