Inter, ancora indisponibile Correa: nessuna forzatura, ecco i tempi di recupero

L'attaccante argentino salterà anche la sfida contro la Salernitana: ecco quando potrà tornare a disposizione

Simone Inzaghi dovrà fare ancora una volta a meno di Joaquin Correa: l'attaccante argentino non ha ancora smaltito l'ultimo infortunio, e salterà anche la sfida di domani contro la Salernitana. Ma non solo: la scelta dell'Inter è quella di non forzare i tempi. Tuttosport fa una previsione sui tempi di recupero: "Difficilmente si forzeranno i tempi per l'attaccante argentino, che quindi starà fuori anche per l'ultima del 2021 contro il Torino e che tornerà presumibilmente contro il Bologna".