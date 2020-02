Ex all. Anderlecht fa un paragone: “Haaland guarda Lukaku: per rendere al meglio…”

Quali sono i due attaccanti più interessanti per prestazioni negli ultimi mesi? Erling Haaland e Romelu Lukaku. Secondo Hein Vanhaezebrouck, ex allenatore dell’Anderlecht, i due giocatori possono essere messi a confronto. Il primo è andato un po’ in difficoltà contro il Leverkusen. “Non appena Haaland è in grado di accelerare, nessuno lo ferma. Ma contro il Leverkusen era l’unico attaccante in profondità e ha avuto un momento più difficile, anche perché non c’era supporto da centrocampo”, ha dichiarato Hein ai microfoni del Het Nieuwsblad .

Diversa la situazione di Lukaku, che può contare su uno come Lautaro all’Inter. “Per quel tipo di attaccante, questa è una condizione per avere successo. Anche nei Red Devils, Lukaku avrebbe tratto beneficio dall’avere un Lautaro. Per quanto mi riguarda, si adatterebbe perfettamente in un sistema a due punte con Dries Mertens attorno a lui, in un 3 -5-2 seguito da Eden Hazard e De Bruyne che va a scalare. Lukaku sta già ottenendo molti risultati ora, ma soprattutto contro squadre più piccole. Mettendo Mertens in quel ruolo, potrebbe anche essere in grado di fare la differenza in grandi momenti. Quindi può giocare come gioca all’Inter tutto l’anno. È in ogni caso, un modo di giocare a calcio che devi comunque preparare e provare in allenamento”, ha concluso Vanhaezebrouck suggerendo di fatto a Robert Martinez un sistema di gioco più idoneo ad esaltare le qualità dei giocatori della nazionale belga.