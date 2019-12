UFFICIALE – Juve, che beffa: altro che già bianconero, Haaland firma con il Borussia Dortmund

Molti media lo davano a un passo dalla Juventus, tanto che già qualcuno esaltava la capacità del club bianconero di anticipare la folta concorrenza di grandi club europei come il Manchester United. Alla fine, è andata diversamente. Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, infatti, il Borussia Dortmund ha annunciato l’ingaggio dal Salisburgo, con un contratto fino al 2024, di Erling Haaland, attaccante di nazionalità norvegese grande protagonista di questa prima parte di stagione europea, grazie alla valanga di gol segnata in Champions League (8 in 6 presenze, 28 in 22 partite in tutte le competizioni). Con c’è che dire, una beffa non da poco per i bianconeri.