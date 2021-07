Anderson, Fabio da Silva: “Aveva un problema con l’alimentazione. Quando vedeva…”

Nella sua autobiografia, l'ex giocatore del Manchester United parla dei problemi alimentari dell'ex compagno

Anderson Luís de Abreu Oliveira, noto semplicemente come Anderson, era considerato uno dei giovani calciatori più promettenti. Nel 2007 il Manchester United sborsò 30 milioni di euro per il giocatore che all'epoca aveva 19 anni. Ma nei suoi anni nei Red Devils il giocatore fatica a imporsi, colpa anche di una alimentazione non corretta come svela l'ex compagno di squadra Fabio da Silva nella sua autobiografia.

"Potevamo prendere l'autobus della squadra, passare in una stazione di servizio sull'autostrada e sentire Anderson saltare in piedi e urlare impulsivamente, 'McDonald's, McDonald's. Ero pazzo, ma lo amo. Ha avuto molti problemi a causa degli infortuni, oltre ai suoi problemi alimentari nel modo in cui lo faceva. Non è stato un caso che la sua forma migliore sia arrivata quando ha giocato molte partite di fila, perché in quei momenti non riusciva a mangiare così tanto. Se fosse stato un calciatore più professionista, avrebbe potuto essere il migliore del mondo".