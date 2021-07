Telles, voglia di Inter. Lo United apre al prestito, ma a una sola condizione

I Red Devils sarebbero disposti a cedere all'Inter il giocatore, ma solamente se il club garantisse un impegno morale al riscatto

Andrea Della Sala

Se Nandez è andato davanti a tutti come obiettivo per la fascia destra, per la corsia mancini il profilo individuato dall'Inter è quello d Alex Telles. Un nome non nuovo in casa nerazzurra, il laterale ha già giocato con l'Inter nella stagione 2015-16 e ora si cerca un accordo con il Manchester United.

"Il brasiliano è in uscita dal Manchester United, dove nella passata stagione ha giocato appena 9 partite. E il club inglese sembra disposto ad accettare il trasferimento in prestito, purché l’Inter garantisca un impegno morale al riscatto una volta sistemata la burrasca societaria. Inutile dire che Telles vedrebbe di buon occhio un ritorno a Milano, anche per riscattare quella parentesi della stagione 2015-16 non certo esaltante: 21 gare di A e una di Coppa Italia, senza gol", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Telles è cresciuto molto da quella stagione e con il Porto ha dimostrato di essere un giocatore pronto per i grandi club: 195 presenze, 26 reti e 57 assist. Insomma, un’arma perfetta per azionare la LuLa dalla corsia laterale. Telles a Manchester non si è ambientato e ha voglia di tornare protagonista: per l’Inter resta una opzione, ma senza fretta. Marotta e Ausilio stanno valutando diversi profili e prima si cercherà di capire anche il futuro di Perisic. D’accordo i ricambi, ma l’affollamento rischia poi di essere un problema", aggiunge il quotidiano.