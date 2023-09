Andreazzoli: “Fiorentina? Il 4-0 con l’Inter non va considerato perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Aurelio Andreazzoli, allenatore, è tornato così sul 4-0 subito dalla Fiorentina in casa dell'Inter: "Non credo che il ko di Milano debba essere preso troppo male dai tifosi... in questo periodo avere un impegno importante come quello della Conference da portare avanti assieme al campionato non è una cosa semplice: intanto la Fiorentina hanno preso la qualificazione ed era quello che contava. Il 4-0 di Milano va messo da parte, non va considerato troppo. La Fiorentina a San Siro è stata troppo brutta per essere vera: non può essere una sentenza quel risultato".