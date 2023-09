Andreazzoli: “Inter molto più attrezzata di noi, vogliamo un confronto”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro l'Inter. Le sue parole: "I primi giorni sono andati come auspicavo: i ragazzi hanno voglia di fare, sono stati scelti per il carattere. Sono giovani e c'è terreno fertile: credo che si possa seminare bene. Alla fine della partita vorrei ci fosse stata la conferma di un confronto che vogliamo avere. C'è il desiderio di confrontarsi con una squadra molto più attrezzata di noi, vogliamo darci una misura. Salvezza? Siamo all'inizio, sono passate 4 partite: ne mancano 34, c'è tutto il tempo per fare, ma bisogna fare in fretta, è un'incombenza che grava sulle mie spalle".