Andreazzoli: “Napoli una goduria da guardare. Spalletti? Ricordo indelebile”

Le parole del tecnico dell'Empoli: "Spalletti? Sarà un'occasione per rivedersi, visto che ci possiamo vedere poco"

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida contro il Napoli, Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato così di Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri con cui in passato ha collaborato: "Sarà un'occasione per rivedersi, visto che ci possiamo vedere poco. Ci siamo trovati casualmente qui a Empoli in un ristorante una sera, quando passi lunghi periodi con persone gradevoli anche se le occasioni ti portano lontano, rimane un ricordo indelebile. Il Napoli? Vederli giocare è una goduria, ma siamo al mondo anche noi e dovremo cercare di fare la nostra parte. Quando trovi squadre come questa non puoi esimerti dall'esprimere il massimo che hai".