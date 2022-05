Andreazzoli: “L’Inter ha meritato. Pinamonti? Voto altissimo. Asllani è pronto”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa al Meazza dopo la gara giocata contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa al Meazza dopo la gara giocata contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Non è la prima volta in cui interpretiamo le gare come stasera, anche le due precedenti con l'Inter l'abbiamo fatto: poi calano le forze perché hai di fronte una squadra che te le fa calare. Hanno motori importantissimi, spingono, sono forti tecnicamente e aggressivi. Se poi ci metti che negli ultimi 5' del primo tempo ci siamo segnati da soli e ci hanno pareggiato, qualcosa cala. I cambi nostri ci sono venuti contro: ne abbiamo fatti 3 per infortunio. Ci siamo confrontati con l'Inter, non siamo solo noi con i nostri difetti: loro ti mettono nella condizione di soffrire e soffri veramente. Anche nel terzo gol gli abbiamo fatto un assist meraviglioso: ma non sono incidenti sul risultato, ha vinto chi ha meritato di più. A noi non è andata molto bene.

Pinamonti? Non posso dire cosa farà, dovrei essere all'Inter per dare un giudizio. Io posso dire che è cresciuto molto dall'inizio, ha messo a frutto il buon lavoro fatto l'anno scorso. Ha solo 23 anni, è riuscito a mettere a segno un buon numero di reti: io posso giudicarlo sotto l'aspetto morale e do un voto altissimo perché ha rispettato le mie attese e il motivo per cui ho voluto che venisse a lavorare con noi.

Asllani? E' un ragazzo giovane, ha appena finito di bere il latte: più lo lasciamo tranquillo e più gli facciamo fare le esperienze a questo livello, più vantaggio gli diamo. Non ha bisogno di particolari attenzioni, è lui stesso un esempio di serietà: ha tutti i crismi per diventare importante, noi lo sapevamo e aspettavamo il momento di farlo vedere. Oggi ha interpretato un ruolo diverso molto bene, ha fatto un gol incredibile: il ragazzo c'è e deve migliorare.

Nel futuro che Empoli mi aspetto? Dovete chiederlo alla società, vive sulla crescita dei giovani ed p normale che sia così. E' importante che l'ambiente mantenga la filosofia di questi anni e anche la tranquillità, che aiuta: consapevoli che siamo la squadra che deve fare di più di tutta la Serie A per poter ottenere la salvezza. Quest'anno abbiamo ottenuto un risultato storico.

Se avessimo finito il primo tempo in vantaggio? Non possiamo dire cosa sarebbe successo, ma non puoi mai stare mai tranquillo con l'Inter perché può farti 4 gol solo nel secondo tempo. Noi non eravamo nella miglior condizione per contrastarli, ci siamo ritrovati senza energie e sulle ginocchia. Di sicuro abbiamo fatto il primo tempo come volevamo con la presunzione che non è negativa ma positiva per una piccola come noi".