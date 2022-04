Andreazzoli: “Spalletti? Un amico, una volta lui in CL e io sono retrocesso”

Il tecnico dell'Empoli ha parlato della vittoria sul Napoli allenato dal suo collega e amico e si è riferito

«Insieme di emozioni che fanno bene alla mente. Quelle per le quali si lavora. Auguro a tutti di provare sensazioni come quelle che abbiamo provato oggi».AurelioAndreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha commentato così, nell'analisi post partita su DAZN, la prestazione dei suoi ragazzi e ha parlato di una gara che farà rivedere ai suoi nipoti e che vale, con grossa probabilità, la salvezza della sua squadra in questo campionato.