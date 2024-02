Lecce-Inter rappresenta l'ennesimo test per i nerazzurri di Inzaghi, che scenderanno in campo con una formazione rimaneggiata rispetto al solito. L'obiettivo è quello della conquista dei tre punti, nel segno della continuità in campionato. Ecco come Andreolli ha analizzato la sfida: "Si sta giocando tanto e si continuerà a giocare tanto. Mercoledì ci sarà il recupero importante contro l'Atalanta. Tante partite ora, bisogna sfruttare al meglio l'ampiezza della rosa. Come il mister ha saputo fare benissimo fin qui. C'è bisogno di tutti. Il turnover è inevitabile. Bisogna considerare quanto speso nelle ultime partite a livello di energie fisiche e mentali, energie che un ottavo di Champions ti toglie. Diventa importantissimo dare minuti ai giocatori che avevano bisogno di ritrovare continuità dal primo minuto. Sarà fondamentale nelle prossime settimane gestire i tanti impegni. I giocatori di D'Aversa? Se lasci campo a questi giocatori ti mettono in difficoltà. L'Inter ha pazienza e costanza nell'aggredirti. Fa circolare palla con qualità, da destra e da sinistra, ha il movimento giusto, la giocata giusta e trova il gol nei modi più diversi. Aggredire l'Inter è complicato. L'Inter nel 2024? Filotto davvero importantissimo. Era complicato. Giusto aver sfruttato questo periodo senza partite in Europa per mettere più benzina nelle gambe".

"Audero è un portiere di grande esperienza, gioca da tanti anni. Ha grandissima esperienza in questo campionato. Ha qualità e doti importanti, è un ragazzo serio. Riesce a capire determinati momenti. Ha trovato poche possibilità all'Inter, ma questa sera è un'ottima occasione. Da secondo portiere devi prepararti come se dovessi scendere in campo ogni partita. Il ruolo è un ruolo delicato. Devi essere pronto in qualsiasi momento. Anche quando Mkhitaryan non è al meglio dal punto di vista fisico, riesce a metterci sempre l'intelligenza tattica. Sembra che ce ne siano tanti di Mkhitaryan in campo, corre sempre nella maniera giusta. Fa gli scatti giusti. E' importante in fase di costruzione ma anche nell'interdizione e nel ripiegamento. Uno dei migliori centrocampisti per tutti questi motivi. De Vrij è ritornato ai suoi livelli. Un giocatore che se sta bene fisicamente, ha ancora grandissime qualità e tanta tanta esperienza. Quello che conta in certi momenti della gara è la lettura da parte dei giocatori. I giocatori di Inzaghi stanno bene e sono in grado di interpretare con grande partecipazione le partite. Cercando di essere importanti anche in zone che non competono al loro ruolo. Bisseck è stato una scoperta importante e determinante nella gestione e nel recupero di Pavard. In quel momento c'era emergenza in difesa. Adesso è passato un po' di tempo, bisogna dare segnali di ulteriore crescita. Non è semplice dopo un po' che non giochi. Questo ragazzi ha dimostrato di avere qualità importanti", ha concluso Andreolli prima del fischio d'inizio di Lecce-Inter.