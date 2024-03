Marco Andreolli ha introdotto i temi principali della sfida in programma stasera tra Inter e Genoa . L'ex giocatore nerazzurro ha elogiato la stagione nerazzurra: “In questo 2024 in particolare l’Inter emoziona di gara in gara, la squadra sembra non porsi limiti. La volontà è quella di scendere in campo ogni partita per mettere in campo il lavoro quotidiano. Lo stanno facendo in modo egregio dal primo giorno di questa stagione, mantenendo sempre alta la concentrazione, qualsiasi avversario ci sia di fronte. L’Inter si sta divertendo ed entusiasma, i numeri sono sempre più importanti gara dopo gara".

"Clean sheet di Sommer? In questo momento la squadra sembra non aver né difetti né punti deboli, esprime un gioco di grandissima intensità e qualità, c’è sempre equilibrio. I giocatori in questo momento interpretano il gioco di Inzaghi al meglio, leggendo sempre in modo perfetto ogni situazione. Inter cambiata tanto? Quando cambi 12 giocatori come quest'anno è più probabile un avvio incerto perché non è semplice trovare il giusto feeling. Questa stagione ci sta dimostrando il contrario. I tanti giocatori sono arrivati in uno spogliatoio con principi importanti e con organizzazione. Così si sono integrati al meglio da subito. È stato fondamentale da subito che tutti avessero dato il loro contributo subito. Il mister è stato bravissimo in questo. Avere Lautaro come compagno d'attacco permette a Sanchez di esprimersi al meglio. È un giocatore che ha ancora qualità. Thuram a gara in corso, quando calano i ritmi, con la sua velocità, con o senza palla può essere devastante. Per caratteristiche è sempre fondamentale: sia dall'inizio che a a gara iniziata. Braccetti? Vedremo un'alternanza nell'attaccare gli spazi, nel cambiarsi di ruolo come abbiamo visto nelle ultime partite. De Vrij sta giocando una stagione davvero ottima. Altissimo ritmo, qualità e solita concentrazione. Sta dando enorme solidità a tutto il reparto. Tutti riescono a dare il loro apporto, c'è grandissima organizzazione. Pavard? Chissà che non possa segnare proprio stasera", ha concluso Andreolli nella sua analisi prima del match.