Andreolli a Inter TV: “Risultato ancora aperto. Rotazioni di Inzaghi? I giocatori hanno…”

Marco Andreolli ha analizzato con grande lucidità la gara in programma tra un paio di ore tra Inter e Milan . Che semifinale di Champions League! L'ex nerazzurro ha sottolineato gli elementi chiave che serviranno per fare una gara della stessa intensità dell'andata: "Gli aspetti positivi della gara dell'andata devono aver lasciato tante consapevolezze. Ma il risultato non può lasciare tranquilli. Ci vorrà maggiore attenzione e maggiore lucidità. Le parole dei giocatori testimoniavano proprio questo, al fischio finale dopo la gara dell'andata: stasera servirà una grande concentrazione".

"Il risultato è ancora aperto. Stasera serve la stessa prova, la stessa prestazione dell'andata. L'Inter con il Benfica riuscì a mettere in campo la giusta aggressività, sorprendendoli. C'era la volontà da subito di fare la stessa gara con la stessa intensità. Nel derby basta un niente per cambiare l'andamento mentale della gara. L'approccio iniziale sarà fondamentale. Mettere le proprie qualità al servizio del proprio compagno sarà un altro elemento fondamentale per la squadra. La gara con il Benfica ha dato la svolta. Nel corso della stagione l'Inter ha sfruttato al meglio l'opportunità della Champions per crescere. Ha sfruttato queste occasioni al meglio per dare risposte importanti, anche quando non arrivavano i risultati in campionato. Alcuni giocatori sono stati assenti, alcuni hanno affrontato il Mondiale e alla lunga la paghi in termini di energie. La squadra aveva bisogno di ritrovare una condizione ottimale. Quando ha avuto tutti a disposizione Inzaghi ha potuto fare le rotazioni e i giocatori hanno capito le scelte dell'allenatore. Quello che conta è la squadra e il gruppo. Tutti sanno di essere fondamentali. Mkhitaryan sembra aver trovato una seconda giovinezza. Nella partita di andata l'intero centrocampo nerazzurro avrebbe dovuto ricevere il premio di MVP. Hanno vinto quasi tutti i duelli. Quando hai le loro qualità... nessuna squadra in Europa ha le stesse qualità. E sono tutti importanti anche nell'area di rigore. Anche la crescita di Darmian è stata fondamentale, con le sue capacità tecniche e tattiche. Garantendo sempre prestazioni di assoluto livello", ha concluso Andreolli.