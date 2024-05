Marco Andreolli ha analizzato il match in programma stasera tra Frosinone e Inter: "Ci sono sempre stati tanti tifosi anche in trasferta? È stato un connubio perfetto quello tra la squadra e il tifo nerazzurro. San Siro è sempre stato pieno, il popolo nerazzurro non ha mai fatto mancare il calore alla squadra. Nemmeno in trasferta. Ci aspettiamo anche oggi una zona ospiti colma di tifosi. La formazione scelta da Inzaghi? Quella che ci aspettavamo. Se devo scegliere il gol che esprime meglio la qualità del sinistro di Dimarco penso a quello nella trasferta di Empoli. Tifando questa squadra, il giocatore vive emozioni sicuramente uniche. In maniera intensa. A volte devi essere ancora più bravo, c'è il rischio di non essere lucido. Federico è cresciuto tanto anche dal punto di vista umano. Thuram ha dimostrato nel corso di tutta la stagione di avere delle qualità perfette per aumentare ancora di più il valore di questo gruppo. Mkhitaryan oggi riposa? Cambierà qualcosa dal punto di vista dei meccanismi e dei movimenti ma dal punto di vista della qualità a centrocampo non cambia nulla".