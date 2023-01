Andreolli: “Serve gara da Inter, lunedì non lo è stata. Gagliardini? Nella testa del mister…”

Marco Andreolli ha analizzato l'umore in casa Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Cremonese : "C'è voglia di riscatto, mettere sul campo una prestazione da vera Inter. Quella che non abbiamo visto lunedì. E' una sfida importante e delicata contro una formazione che è in un momento importante. Sarà una gara difficile. Servirà la migliore Inter per portare a casa il risultato".

"Ballottaggio a centrocampo Gagliardini-Asllani? Ci sarà tempo per vedere Kristjan in campo. Si vede che nella testa del mister il primo rimpiazzo a centrocampo è Roberto. Non è la prima volta che vince il ballottaggio. Bonus finiti? Sono finiti ormai. Bisogna cercare di fare più punti e più vittorie possibili. Bisogna guardare la posizione in classifica e le squadre che sono tutte lì attaccate per giocarsi il posto in Champions. Bisogna guardare di partita in partita. Sei sconfitte sono tante, 25 gol subiti anche. Queste sono le cose che bisogna migliorare nel girone di ritorno. L'Inter di occasioni ne crea tante. Bisogna migliorare gli aspetti positivi. Darmian? Grande duttilità e grande intelligenza. In qualunque posizione in campo tu lo metta fa sempre una buona prestazione. Conosce le proprie qualità e anche i suoi limiti. Un aspetto fondamentale in un giocatore, questo. Tanti si dimenticano la carriera e l'esperienza che ha questo giocatore. Tutto ciò lo ha reso un leader, magari non appariscente, ma un leader. Nelle squadre in cui è stato e anche qui all'Inter", ha concluso l'ex giocatore nerazzurro nel pre partita di Inter TV.