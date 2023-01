Cremonese-Inter, le formazioni UFFICIALI: cinque novità rispetto all’Empoli

Torna in campo l'Inter. Il morale è assolutamente da ritrovare dopo la sconfitta con l'Empoli, ci proveranno oggi in casa della Cremonese gli uomini di Simone Inzaghi. Non sarà facile, l'impegno è da non sottovalutare, ma non esistono alternative alla vittoria. Il Napoli è ormai troppo lontano in classifica, ma c'è una zona Champions da consolidare più possibile perché quello è l'obiettivo da non fallire per nulla al mondo. Squadre a breve in campo per il riscaldamento, mentre i due allenatori hanno già comunicato le loro scelte nelle formazioni ufficiali appena arrivate.