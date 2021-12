Andreolli: “Bastoni? Pochi difensori hanno quel mancino. Liverpool? Rabbia, ma…”

A Inter Tv hanno chiesto all'ex difensore un parere sulla prossima rivale di Champions e ha anche parlato del giocatore di Inzaghi

L'Interha trovato il Liverpool agli ottavi di Champions League. Marco Andreolli, ospite di Inter TV, ha parlato della sfida con i Reds: «Sorteggio che ci fa ancora arrabbiare per come si è svolto. Errori a quel livello uno non se li aspetta. Poi è uscita una bella sfida, affascinante, di prestigio, ma per come tutto si è svolto un po' di rabbia c'è ancora. Si affronteranno due squadre che giocano in maniera moderna, sono squadre votate all'attacco. Vedremo come ci arriveremo a febbraio. Adesso due partite a cui pensare per chiudere al meglio, potrebbero essere punti fondamentali», ha sottolineato anche rispetto al campionato.