Andreolli a Inter TV: “San Siro si sta scaldando, servirà gara importante. La Juve ha…”

Marco Andreolli non ha dubbi sulle emozioni che un derby d'Italia propone. L'ex difensore nerazzurro ha analizzato la partita in programma tra pochissimo: "San Siro si sta scaldando, ci aspetta un derby d'Italia bellissimo. Potrebbe essere la seconda finale stagionale per l'Inter. Speriamo di vivere una bella serata. Ci sono tante cose in palio, due squadre che storicamente hanno vinto tanti trofei. Tutte le squadre vogliono arrivare fino alla fine. C'è la voglia di superare i club più blasonati. Nelle ultime gare la Juventus ha sofferto un po' di stanchezza. Servirà fare una grande prova stasera".

"Lautaro è tornato a fare prestazioni di alto livello in maniera totale per riuscire ad aiutarla in tutti gli aspetti, anche in fase di non possesso. Per un attaccante sbloccarsi e ritrovare il gol è fondamentale. Tante volte Lauti nelle occasioni importanti è risultato decisivo. Ci saranno tante gare dove bisognerà finalizzare al meglio le poche occasioni. San Siro ha regalato sempre grandissime emozioni. C'è un finale di stagione tutto da vivere", ha dichiarato Andreolli prima del fischio d'inizio di Inter-Juventus.