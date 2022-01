Andreolli: “Inter, il gioco di Inzaghi coinvolge tutti e tutti si sentono protagonisti”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro prima di Inter-Venezia

Marco Andreolli prima della sfida tra Inter e Venezia a San Siro: "Zanetti ha a disposizione giocatori di qualità, giovani interessanti che già bene hanno fatto in questo avvio di stagione. Vogliono giocare un calcio propositivo. Denzel Dumfries è cresciuto tanto, quell'infortunio di Darmian gli ha dato modo di mettersi in mostra e di trovare il campo con più continuità. E' cresciuto e si è dimostrato già importante. Sta crescendo molto e speriamo che continui così. Oggi forse lo ha risparmiato perché aveva giocato in Coppa Italia, anche Darmian ha bisogno di ritrovare condizione e minuti nelle gambe. Quella fascia negli ultimi anni è stata occupata da giocatori di indubbia qualità. Tanti grandi giocatori che hanno fatto la storia a livello di presenze e di trofei vinti. E' il ruolo in cui si sono alternati sempre grandi giocatori, auguriamo a Denzel di poter crescere e di arrivare al loro livello. Ricordo sempre con piacere i giocatori con cui mi sono allenato, che erano grandi riferimenti: il Capitano, Maicon. Maicon quando è arrivato ha dovuto lavorare tanto e poi ha avuto una crescita esponenziale, stessa cosa sta succedendo a Denzel ma anche a Hakimi. Mercoledì l'Inter ha speso tanto e preparare questa sfida nell'incertezza non è stato facile. In Coppa Italia non c'era Brozovic, Vecino si è adattato in quel ruolo. La squadra si è adattata e ci sta che la squadra abbia sofferto un po' di più. Sanchez è veramente decisivo, la sua classe ma anche la sua esperienza sono determinanti sia quando gioca dal primo minuto sia subentrando dalla panchina. Avere un attaccante che ti può decidere le gare e che si costruisce da solo i gol è un bene. L'attacco? L'importante è che la squadra in un modo o nell'altro continui a trovare la strada del gol. L'importante è essere lì e crearsi le opportunità. Il gioco di Inzaghi coinvolge tutti e tutti si sentono protagonisti. E tutti partecipano anche al discorso offensivo e fanno gol. Questa è la grande qualità che ha l'Inter".