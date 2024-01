Andreolli a Inter TV: “Mancata un po’ di brillantezza, oggi mi aspetto un’Inter…”

Marco Andreolli ha analizzato Inter - Verona prima del fischio d'inizio: "Contro il Genoa l'Inter ha pagato un po' di stanchezza, con un po' di emergenze in diversi ruoli. Fondamentale il ritorno di giocatori importanti. Non accadeva da settembre che il mister avesse tutti gli effettivi ora che si inizia a fare sul serio. Nelle ultime 5 partite l'Inter non ha brillato? Nel mese di dicembre l'Inter ha giocato tanto, aveva giocatori non disponibili. Credo ci sia proprio stanchezza fisica, che ha fatto mancare un po'di brillantezza. Questo periodo ha dimostrato la crescita della squadra e del gruppo dal punto di vista della mentalità. I ragazzi hanno tenuto sempre alta la lucidità. Bisogna tenere le antenne belle dritte, l'approccio mentale dovrà essere ottimale. Cercare di iniziare al meglio l'anno e soprattutto non sottovalutare questo Hellas. Inter in campo con la formazione quasi titolare, manca Dimarco ".

"L'Inter ha fatto un percorso importantissimo negli ultimi anni. Non si arriva dove siamo arrivati a caso, ma mettendo un mattoncino dopo l'altro. Portando avanti una crescita costante. Gestire tutti questi impegni cercando di arrivare in fondo a tutte le competizioni non è mai semplice. Bisseck? La sua esplosione ha permesso il recupero di Pavard. Buchanan arriva in un club prestigioso, ha voglia di crescere e di essere importante anche in Europa. L'Inter ha accelerato questo acquisto portandolo già a gennaio a Milano, lo avrebbe ultimato in estate se Cuadrado non si fosse fatto male. Lautaro ha le qualità per segnare in tutti i modi. Mi aspetto un'Inter aggressiva fin dal primo minuto", ha dichiarato Andreolli.