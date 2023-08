Andreolli: “Mister Inzaghi ha la possibilità di scegliere tra tante alternativa. Sarà una…”

Marco Andreolli ha analizzato la prima gara di campionato in programma stasera, Inter-Monza: "Sarà una stagione complicata. Difficile dare un giudizio all'inizio. L'anno scorso in pochi avrebbero ipotizzato un Napoli campione, quest'anno tante squadre hanno cambiato molto. Chi in campo,chi in panchina. Sarà una stagione dalle mille sorprese. L'importante è essere qui, per godersela fino in fondo. Dal punto di vista fisico le squadre non sono ancora in condizione. Nuovi volti nell'Inter? Partiamo da Sommer. Questo è un dato particolare. Succede raramente che una squadra cambi tutti e tre i portieri. Arrivano giocatori di esperienza e giovani. Sommer ha una lunga e importante carriera alle spalle. L'anno scorso ha sostituito Neuer nel Bayern. Grande affidabilità ed esperienza, era ciò che bisognava cercare. Serviva subito un giocatore pronto. Bisseck è giovane, di grande prospettiva e ha dimostrato con l'U21 qualità importanti. È un giocatore che bisogna aspettare".